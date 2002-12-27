Трек · 2002
Så fin
Контент 18+
Информация о правообладателе: Parlophone Sweden
Текст песни
Hej mamma, jag vill bara säga att jag älskar dig. de var ett tag sen jag sa det!
Du är så fin!
Hon för sig så fint när hon rör sig, hon är så fin hon berör mig
Hon är så fin hur är det möjligt att gud skapa nått så fint
Hon för sig så fint när hon rör sig, hon är så fin hon berör mig
