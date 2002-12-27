Трек · 2002
Hoodsfred
Информация о правообладателе: Parlophone Sweden
Текст песни
Hoodevent 100% det blir haffla
Yeah, Salamu aleykom, 100 % haflad när medina är på plats
Gringo, hoodsfred, Carlos, Brooks, spara på life Okej Okej .
Sam-E:
Hoodevent 100 % det blir haffla
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
SENIM?2025 · Сингл · Medina
Trust2024 · Сингл · Medina
Nocturne's Memory2024 · Альбом · Medina
Academia2024 · Сингл · Teu
What If (Tiny Desk Submission) [Live]2024 · Сингл · Medina
Passinho2023 · Сингл · Medina
Every Day2023 · Сингл · Medina
Kayzaman2023 · Сингл · ABDUL & AZAMAT
Fronteira2022 · Сингл · MC Plá
Fazendo Grana2022 · Сингл · Medina
Nema Problema (Alex D'Rosso Remix)2022 · Сингл · Medina
Nema Problema2022 · Сингл · Medina