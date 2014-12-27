Трек · 2014
Raindrops
3 лайка
Информация о правообладателе: WM Taiwan
Текст песни
垂柳斜巷茉莉雨
向晚伴殘笛
宣白落筆全是妳
文細膩 字飄逸 人無語
梧桐秋風沙沙地
