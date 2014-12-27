Трек · 2014
Brave New World
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Taiwan
Текст песни
是一種藍色的哀愁
我醒在荒涼的地球
紐約在海底的角落
陽光把大地變沙漠
變了味道 人們才開始哀掉
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
The Show (with JJ Lin)2023 · Сингл · Steve Aoki
重拾_快樂2023 · Альбом · JJ Lin
願與愁2023 · Сингл · JJ Lin
In The Joy (feat. Anderson .Paak)2023 · Сингл · JJ Lin
謝幕2023 · Сингл · JJ Lin
那些你很冒險的夢 (JJ20版)2022 · Сингл · JJ Lin
Unchained2022 · Сингл · JJ Lin
From the Ashes2022 · Сингл · JJ Lin
After The Rain2021 · Сингл · JJ Lin
We Will2021 · Сингл · JJ Lin
At Least I Had You2021 · Сингл · JJ Lin
Light Of Sanctuary2021 · Сингл · JJ Lin