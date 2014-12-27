О нас

JJ Lin

Трек  ·  2014

Woo

Исполнитель

1

Трек Woo

Woo

Genesis

3:48

Текст песни

妳 像顆果實 外表甜蜜 內在卻堅韌無比

妳 充滿機密 美麗的生命

我 像頭鱷魚 冰冷鐵衣 保護著柔軟的心

我 孩子氣 不告訴你

一直一直一直往外走

Информация о правообладателе: WM Taiwan
