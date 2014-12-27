Трек · 2014
The Gardens
3 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Taiwan
Текст песни
我跌進時光 夢境漫遊
朗讀月光去打開一個夢
那裡花園的芬芳還依舊
看水仙在風中擺動
想起你說愛 沒有盡頭
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
The Show (with JJ Lin)2023 · Сингл · Steve Aoki
重拾_快樂2023 · Альбом · JJ Lin
願與愁2023 · Сингл · JJ Lin
In The Joy (feat. Anderson .Paak)2023 · Сингл · JJ Lin
謝幕2023 · Сингл · JJ Lin
那些你很冒險的夢 (JJ20版)2022 · Сингл · JJ Lin
Unchained2022 · Сингл · JJ Lin
From the Ashes2022 · Сингл · JJ Lin
After The Rain2021 · Сингл · JJ Lin
We Will2021 · Сингл · JJ Lin
At Least I Had You2021 · Сингл · JJ Lin
Light Of Sanctuary2021 · Сингл · JJ Lin