Информация о правообладателе: ℗ 1977 1990 Parlophone Records Limited
Трек · 1977
Le Nozze di Figaro, K.492 (1990 Remastered Version), Act IV: Gente, gente, all'armi, all'armi! (Conte/Figaro/Basilio/Curzio/Antonio/Bartolo/Susanna/Cherubino/Barbarina/Marcellina/Contessa)
#
Название
Альбом
1
Le Nozze di Figaro, K.492 (1990 Remastered Version), Act IV: Gente, gente, all'armi, all'armi! (Conte/Figaro/Basilio/Curzio/Antonio/Bartolo/Susanna/Cherubino/Barbarina/Marcellina/Contessa)
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492
5:17
Другие релизы артиста
Wolf: Der Corregidor, Act II: Intermezzo2025 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Liszt: Via crucis, S. 53: Station 14. Jesus wird ins Grab gelegt2025 · Сингл · Franz Liszt
Le Nozze Di Figaro2024 · Сингл · Lilian Benningsen
Verdi · Macbeth2024 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Beethoven · Symphony No.92023 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Mozart · Don Giovanni2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion , BWV 2442023 · Сингл · Antoine Fahberg
Dietrich Fischer-Dieskau sings Brahms Lieder2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Mozart · Le nozze di Figaro2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Wagner · Der fliegende Holländer2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Brahms · Ein deutsches Requiem2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Songs by Great Artist-Composers2023 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau