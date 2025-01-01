О нас

Daniel Barenboim

,

Teresa Berganza

Трек  ·  1977

Le nozze di Figaro, K. 492, Act 2: "Voi che sapete" (Cherubino)

Исполнитель

Трек Le nozze di Figaro, K. 492, Act 2: "Voi che sapete" (Cherubino)

Название

Альбом

1

Трек Le nozze di Figaro, K. 492, Act 2: "Voi che sapete" (Cherubino)

Le nozze di Figaro, K. 492, Act 2: "Voi che sapete" (Cherubino)

Daniel Barenboim

,

Teresa Berganza

Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492

2:55

Информация о правообладателе: ℗ 1977 1990 Parlophone Records Limited

Другие релизы артиста

Релиз Franck: Symphony in D Minor – Fauré: Pelléas et Mélisande
Franck: Symphony in D Minor – Fauré: Pelléas et Mélisande2024 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Fauré: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 80: III. Sicilienne. Allegretto molto moderato
Fauré: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 80: III. Sicilienne. Allegretto molto moderato2024 · Сингл · Gabriel Fauré
Релиз 3 Pieces for Cello and Piano: Piece for Cello and Piano No. 1 in E-Flat Minor
3 Pieces for Cello and Piano: Piece for Cello and Piano No. 1 in E-Flat Minor2024 · Сингл · Daniel Barenboim
Релиз Pinchas Zukerman, violin ● Daniel Barenboim, piano: Beethoven ● Schubert
Pinchas Zukerman, violin ● Daniel Barenboim, piano: Beethoven ● Schubert2023 · Сингл · פנחס צוקרמן
Релиз Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos
Arthur Rubinstein Plays Great Piano Concertos2023 · Альбом · Arthur Rubinstein
Релиз Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 'Pathétique' - Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27, No. 2, 'Moonlight' - Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 'Appassionata'
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 'Pathétique' - Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27, No. 2, 'Moonlight' - Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 'Appassionata'2022 · Сингл · Daniel Barenboim
Релиз Schumann: The Symphonies
Schumann: The Symphonies2022 · Альбом · Robert Schumann
Релиз Debussy; Stephan; Lutosławski
Debussy; Stephan; Lutosławski2022 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Chopin: Nocturnes, Op. 15: No. 2 in F Sharp Major. Larghetto
Chopin: Nocturnes, Op. 15: No. 2 in F Sharp Major. Larghetto2022 · Сингл · Daniel Barenboim
Релиз Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 2022
Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 20222022 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 2022
Neujahrskonzert 2022 / New Year's Concert 2022 / Concert du Nouvel An 20222022 · Альбом · Daniel Barenboim
Релиз Daniel Barenboim Plays Mozart
Daniel Barenboim Plays Mozart2021 · Альбом · Daniel Barenboim

Похожие артисты

Daniel Barenboim
Артист

Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven
Артист

Ludwig van Beethoven

Frédéric Chopin
Артист

Frédéric Chopin

Пётр Ильич Чайковский
Артист

Пётр Ильич Чайковский

Сергей Рахманинов
Артист

Сергей Рахманинов

Inger Sodergren
Артист

Inger Sodergren

Franz Schubert
Артист

Franz Schubert

Михаил Васильевич Плетнев
Артист

Михаил Васильевич Плетнев

Maurizio Pollini
Артист

Maurizio Pollini

Daniil Trifonov
Артист

Daniil Trifonov

Seong-Jin Cho
Артист

Seong-Jin Cho

Carmen Piazzini
Артист

Carmen Piazzini

Hélène Grimaud
Артист

Hélène Grimaud