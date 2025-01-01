О нас

©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Информация о правообладателе: ℗ 1977 1990 Parlophone Records Limited

Другие релизы артиста

Релиз Wolf: Der Corregidor, Act II: Intermezzo
Wolf: Der Corregidor, Act II: Intermezzo2025 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Liszt: Via crucis, S. 53: Station 14. Jesus wird ins Grab gelegt
Liszt: Via crucis, S. 53: Station 14. Jesus wird ins Grab gelegt2025 · Сингл · Franz Liszt
Релиз Le Nozze Di Figaro
Le Nozze Di Figaro2024 · Сингл · Lilian Benningsen
Релиз Verdi · Macbeth
Verdi · Macbeth2024 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Beethoven · Symphony No.9
Beethoven · Symphony No.92023 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Mozart · Don Giovanni
Mozart · Don Giovanni2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion , BWV 244
Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion , BWV 2442023 · Сингл · Antoine Fahberg
Релиз Dietrich Fischer-Dieskau sings Brahms Lieder
Dietrich Fischer-Dieskau sings Brahms Lieder2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Mozart · Le nozze di Figaro
Mozart · Le nozze di Figaro2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Wagner · Der fliegende Holländer
Wagner · Der fliegende Holländer2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Brahms · Ein deutsches Requiem
Brahms · Ein deutsches Requiem2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Songs by Great Artist-Composers
Songs by Great Artist-Composers2023 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau

Похожие артисты

Dietrich Fischer-Dieskau
Артист

Dietrich Fischer-Dieskau

Zubin Mehta
Артист

Zubin Mehta

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Артист

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Cecilia Bartoli
Артист

Cecilia Bartoli

Elīna Garanča
Артист

Elīna Garanča

John Alldis Choir
Артист

John Alldis Choir

Ion Marin
Артист

Ion Marin

Edith Mathis
Артист

Edith Mathis

Münchener Bach Chor
Артист

Münchener Bach Chor

Wandsworth School Boys' Choir
Артист

Wandsworth School Boys' Choir

Sara Mingardo
Артист

Sara Mingardo

I Barocchisti
Артист

I Barocchisti

Hermann Prey
Артист

Hermann Prey