О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Antonino Votto

Antonino Votto

Трек  ·  2001

La Sonnambula, Act I: Compagne, teneri amici...Come per me sereno...Sovra il sen la man mi posa (1997 Remastered Version)

Antonino Votto

Исполнитель

Antonino Votto

Трек La Sonnambula, Act I: Compagne, teneri amici...Come per me sereno...Sovra il sen la man mi posa (1997 Remastered Version)

#

Название

Альбом

1

Трек La Sonnambula, Act I: Compagne, teneri amici...Come per me sereno...Sovra il sen la man mi posa (1997 Remastered Version)

La Sonnambula, Act I: Compagne, teneri amici...Come per me sereno...Sovra il sen la man mi posa (1997 Remastered Version)

Antonino Votto

Maria Callas: Ses plus belles scènes d'amour

6:17

Информация о правообладателе: ℗ 2001 This compilation (P) 2001 by EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Bellini - beatrice di tenda
Bellini - beatrice di tenda2024 · Сингл · Joan Sutherland
Релиз Verdi: Ballo in Maschera (Un) (Callas, Di Stefano, Gobbi) (1956)
Verdi: Ballo in Maschera (Un) (Callas, Di Stefano, Gobbi) (1956)2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Puccini, G.: Boheme (La) (Callas, Di Stefano, La Scala, Votto) (1956)
Puccini, G.: Boheme (La) (Callas, Di Stefano, La Scala, Votto) (1956)2023 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Bellini, V.: Sonnambula (La) (Callas, Monti, La Scala, Votto) (1957)
Bellini, V.: Sonnambula (La) (Callas, Monti, La Scala, Votto) (1957)2023 · Альбом · Vincenzo Bellini
Релиз Maria Callas, Vol. 1 (1949-1952)
Maria Callas, Vol. 1 (1949-1952)2023 · Альбом · Maria Callas
Релиз Puccini: la bohème
Puccini: la bohème2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Bellini: norma
Bellini: norma2022 · Сингл · Giuseppe Zampieri
Релиз Milestones of a Legend, Vol. 5
Milestones of a Legend, Vol. 52021 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Milestones of a Legend, Vol. 6
Milestones of a Legend, Vol. 62021 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Bellini: La sonnambula (Mono Version)
Bellini: La sonnambula (Mono Version)2016 · Альбом · Nicola Zaccaria
Релиз Donizetti: 5 Complete Operas
Donizetti: 5 Complete Operas2016 · Сингл · Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
Релиз Verdi: Don Carlo (1956)
Verdi: Don Carlo (1956)2015 · Альбом · Giuseppe Verdi

Похожие артисты

Antonino Votto
Артист

Antonino Votto

Anthony Inglis
Артист

Anthony Inglis

Jader Bignamini
Артист

Jader Bignamini

Nicolaï Ghiaurov
Артист

Nicolaï Ghiaurov

Salvatore Cordella
Артист

Salvatore Cordella

Paul Gay
Артист

Paul Gay

June Anderson
Артист

June Anderson

Leo Nucci
Артист

Leo Nucci

Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden
Артист

Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden

Иван Петров
Артист

Иван Петров

Георгий Васильевич Свиридов
Артист

Георгий Васильевич Свиридов

Franco Corelli
Артист

Franco Corelli

Mirella Freni
Артист

Mirella Freni