Maria Callas

Maria Callas

,

Renato Ercolani

,

William Dickie

и 

ещё 1

Трек  ·  2001

Rigoletto, Act 1 Scene 13: No. 6, Scene ed Aria, "Gualtier Maldè! … Caro nome che il mio cor" (Gilda, Borsa, Ceprano, Marullo, Chorus)

Maria Callas

Исполнитель

Maria Callas

Трек Rigoletto, Act 1 Scene 13: No. 6, Scene ed Aria, "Gualtier Maldè! … Caro nome che il mio cor" (Gilda, Borsa, Ceprano, Marullo, Chorus)

#

Название

Альбом

1

Трек Rigoletto, Act 1 Scene 13: No. 6, Scene ed Aria, "Gualtier Maldè! … Caro nome che il mio cor" (Gilda, Borsa, Ceprano, Marullo, Chorus)

Rigoletto, Act 1 Scene 13: No. 6, Scene ed Aria, "Gualtier Maldè! … Caro nome che il mio cor" (Gilda, Borsa, Ceprano, Marullo, Chorus)

Maria Callas

,

Renato Ercolani

,

William Dickie

,

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Maria Callas: Ses plus belles scènes d'amour

7:35

Информация о правообладателе: ℗ 2001 This compilation (P) 2001 by EMI Records Ltd.

