Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2012
5 Gedichte für eine Frauenstimme, WWV 91: IV. Schmerzen (Orch. Mottl)
