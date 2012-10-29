О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michel Plasson - Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde Wien - Wiener Kammerchor - Philharmonische Chor Dresden - Jugendchor Dresden - Dresdner Philharmonie

Michel Plasson - Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde Wien - Wiener Kammerchor - Philharmonische Chor Dresden - Jugendchor Dresden - Dresdner Philharmonie

Трек  ·  2012

Das Liebesmahl der Apostel, for 2 Male Choruses a capella, WWV 69: "Gegrüsst seid, Brüder, in des Herren Namen!" (In ruhiger Bewegung)

Michel Plasson - Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde Wien - Wiener Kammerchor - Philharmonische Chor Dresden - Jugendchor Dresden - Dresdner Philharmonie

Исполнитель

Michel Plasson - Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde Wien - Wiener Kammerchor - Philharmonische Chor Dresden - Jugendchor Dresden - Dresdner Philharmonie

Трек Das Liebesmahl der Apostel, for 2 Male Choruses a capella, WWV 69: "Gegrüsst seid, Brüder, in des Herren Namen!" (In ruhiger Bewegung)

#

Название

Альбом

1

Трек Das Liebesmahl der Apostel, for 2 Male Choruses a capella, WWV 69: "Gegrüsst seid, Brüder, in des Herren Namen!" (In ruhiger Bewegung)

Das Liebesmahl der Apostel, for 2 Male Choruses a capella, WWV 69: "Gegrüsst seid, Brüder, in des Herren Namen!" (In ruhiger Bewegung)

Michel Plasson - Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde Wien - Wiener Kammerchor - Philharmonische Chor Dresden - Jugendchor Dresden - Dresdner Philharmonie

The Other Wagner

26:21

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Michel Plasson - Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde Wien - Wiener Kammerchor - Philharmonische Chor Dresden - Jugendchor Dresden - Dresdner Philharmonie
Артист

Michel Plasson - Singverein Der Gesellschaft Der Musikfreunde Wien - Wiener Kammerchor - Philharmonische Chor Dresden - Jugendchor Dresden - Dresdner Philharmonie

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож