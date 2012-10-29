О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Christa Ludwig

Christa Ludwig

Трек  ·  2012

5 Gedichte für eine Frauenstimme, WWV 91: III. Im Treibhaus (Orch. Mottl)

Christa Ludwig

Исполнитель

Christa Ludwig

Трек 5 Gedichte für eine Frauenstimme, WWV 91: III. Im Treibhaus (Orch. Mottl)

#

Название

Альбом

1

Трек 5 Gedichte für eine Frauenstimme, WWV 91: III. Im Treibhaus (Orch. Mottl)

5 Gedichte für eine Frauenstimme, WWV 91: III. Im Treibhaus (Orch. Mottl)

Christa Ludwig

The Other Wagner

6:39

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Messa da Requiem
Messa da Requiem2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Mozart · cosi fan tutte
Mozart · cosi fan tutte2023 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Wagner by Otto Klemperer: The Ring Without Words, Wesendonck Lieder, Overtures, Preludes
Wagner by Otto Klemperer: The Ring Without Words, Wesendonck Lieder, Overtures, Preludes2021 · Альбом · Otto Klemperer
Релиз A Song Recital
A Song Recital2021 · Альбом · Christa Ludwig
Релиз Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral"
Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral"2020 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": IV. Presto - Allegro assai
Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": IV. Presto - Allegro assai2020 · Сингл · Otto Klemperer
Релиз Einem: Der Besuch der alten Dame (Live)
Einem: Der Besuch der alten Dame (Live)2018 · Альбом · Gottfried von Einem
Релиз The Complete Recitals on Warner Classics
The Complete Recitals on Warner Classics2018 · Альбом · Christa Ludwig
Релиз Christa Ludwig - The Essentials
Christa Ludwig - The Essentials2018 · Сингл · Christa Ludwig
Релиз Brahms: Alto Rhapsody & Wagner: Wesendonck Lieder & Liebestod from Tristan Und Isolde
Brahms: Alto Rhapsody & Wagner: Wesendonck Lieder & Liebestod from Tristan Und Isolde2017 · Альбом · The Philharmonic Orchestra
Релиз Mahler: Lieder
Mahler: Lieder2017 · Альбом · Christa Ludwig
Релиз Strauss: Le chevalier à la rose, extraits (Mono Version)
Strauss: Le chevalier à la rose, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf

Похожие артисты

Christa Ludwig
Артист

Christa Ludwig

Анна Юрьевна Нетребко
Артист

Анна Юрьевна Нетребко

Elīna Garanča
Артист

Elīna Garanča

Edith Mathis
Артист

Edith Mathis

Rolando Villazon
Артист

Rolando Villazon

Ensemble Sonnerie
Артист

Ensemble Sonnerie

Marie-Nicole Lemieux
Артист

Marie-Nicole Lemieux

Teresa Stich-Randall
Артист

Teresa Stich-Randall

Giuseppe Di Stefano
Артист

Giuseppe Di Stefano

Rene Kollo
Артист

Rene Kollo

Julianne Baird
Артист

Julianne Baird

Orquestra de la Comunitat Valenciana
Артист

Orquestra de la Comunitat Valenciana

Michele Pertusi
Артист

Michele Pertusi