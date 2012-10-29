Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2012
Eine Sonate fur das Album von Frau Mathilde Wesendonck
Другие релизы артиста
Stravinsky: Pétrouchka - Prokofiev: Roméo et Juliette1998 · Альбом · Mikhail Rudy
Brahms: Piano Variations, Op. 9, 24 & 211994 · Альбом · Mikhail Rudy
Schumann: Chamber Music1993 · Альбом · Boris Pergamenschikow
Prokofiev: Pierre et le loup - Saint-Saëns: Le carnaval des animaux1992 · Альбом · Lambert Wilson
Franck & Grieg: Sonates pour violon et piano1986 · Альбом · Pierre Amoyal