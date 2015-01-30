О нас

B.o.B

B.o.B

,

Bruno Mars

Трек  ·  2015

Nothin' on You (feat. Bruno Mars)

B.o.B

B.o.B

Трек Nothin' on You (feat. Bruno Mars)

Трек Nothin' on You (feat. Bruno Mars)

Nothin' on You (feat. Bruno Mars)

B.o.B

,

Bruno Mars

R&B Love

Текст песни

Beautiful girls, all over the world

I could be chasin', but my time would be wasted

They got nothin' on you, baby

Nothin' on you, baby

They might say, "Hi," and I might say, "Hey"

Информация о правообладателе: ℗ 2015 Rhino UK a division of Warner Music UK Ltd.

