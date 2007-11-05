Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 EMI Records Ltd.
Трек · 2007
War Requiem, Op. 66: II. (g) Dies irae. "Dies irae" (Reprise)
#
Название
Альбом
1
War Requiem, Op. 66: II. (g) Dies irae. "Dies irae" (Reprise)
Britten: War Requiem & Bliss: Morning Heroes
1:17
Другие релизы артиста
Gluck: Opera Gala2020 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Gluck: Orphée et Eurydice, Wq. 302016 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Beethoven Missa Solemnis Op. 1232014 · Альбом · Marga Höffgen
Beethoven: Missa Solemnis, Op. 1232014 · Альбом · Marga Höffgen
Stenhammar, Rangström, Frumerie & Nystroem: Works for Voice & Piano2014 · Альбом · Kerstin Meyer
Gounod: Faust (Live Recordings 1959)2014 · Альбом · Charles-Francois Gounod
Ture Rangström: Kung Eriks Visor, 3 Lyrical Songs & Divertimento elegiaco2014 · Альбом · Ture Rangström
Dallapiccola: Works for Voice and Ensemble (Mono Version)2014 · Альбом · Elisabeth Söderström
Strauss: Der Rosenkavalier - excerpts2013 · Альбом · Silvio Varviso
Swedish Singers: Elisabeth Söderström (1960-1977)2012 · Альбом · Elisabeth Söderström
Britten: Les Illuminations, Variations on a Theme of Frank Bridge, Simple Symphony2009 · Альбом · Elisabeth Söderström
A Swedish Song Collection (Recorded 1957-1967)2000 · Альбом · Elisabeth Söderström