Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2005
Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 "Emperor": II. Adagio un poco mosso
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Bach: Piano Transcriptions2013 · Альбом · Bruno-Leonardo Gelber
Beethoven: Piano Sonatas Nos. 1, 6, & 72010 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Beethoven: The Sonatas for Piano, Vol. 32009 · Альбом · Bruno-Leonardo Gelber
Beethoven: Piano Concerto No 5, "Emperor" & Piano Sonatas Nos 8, "Pathétique" & 14, "Moonlight"2005 · Альбом · Bruno-Leonardo Gelber
Rachmaninov : Concerto pour piano N3 - Piano Concerto No. 32004 · Альбом · Bruno-Leonardo Gelber