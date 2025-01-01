О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

José Van Dam/Jean-Luc Viala/Catherine Dubosc/Orchestre de l'Opéra National de Lyon/Rita Gorr/Kent Nagano/Rachel Yakar/Martine Dupuy/Brigitte Fournier/Michel Sénéchal/François Le Roux/Marie Boyer/Hélène Perraguin/Georges Gautier/Yves Bisson/

José Van Dam/Jean-Luc Viala/Catherine Dubosc/Orchestre de l'Opéra National de Lyon/Rita Gorr/Kent Nagano/Rachel Yakar/Martine Dupuy/Brigitte Fournier/Michel Sénéchal/François Le Roux/Marie Boyer/Hélène Perraguin/Georges Gautier/Yves Bisson/

Трек  ·  1992

Dialogues des Carmélites, FP 159, Act 1 Tableau 1: "Blanche, votre frère avait grand'hâte de vous revoir" (Le Marquis, Blanche, Le Chevalier)

2 лайка

José Van Dam/Jean-Luc Viala/Catherine Dubosc/Orchestre de l'Opéra National de Lyon/Rita Gorr/Kent Nagano/Rachel Yakar/Martine Dupuy/Brigitte Fournier/Michel Sénéchal/François Le Roux/Marie Boyer/Hélène Perraguin/Georges Gautier/Yves Bisson/

Исполнитель

José Van Dam/Jean-Luc Viala/Catherine Dubosc/Orchestre de l'Opéra National de Lyon/Rita Gorr/Kent Nagano/Rachel Yakar/Martine Dupuy/Brigitte Fournier/Michel Sénéchal/François Le Roux/Marie Boyer/Hélène Perraguin/Georges Gautier/Yves Bisson/

Трек Dialogues des Carmélites, FP 159, Act 1 Tableau 1: "Blanche, votre frère avait grand'hâte de vous revoir" (Le Marquis, Blanche, Le Chevalier)

#

Название

Альбом

1

Трек Dialogues des Carmélites, FP 159, Act 1 Tableau 1: "Blanche, votre frère avait grand'hâte de vous revoir" (Le Marquis, Blanche, Le Chevalier)

Dialogues des Carmélites, FP 159, Act 1 Tableau 1: "Blanche, votre frère avait grand'hâte de vous revoir" (Le Marquis, Blanche, Le Chevalier)

José Van Dam/Jean-Luc Viala/Catherine Dubosc/Orchestre de l'Opéra National de Lyon/Rita Gorr/Kent Nagano/Rachel Yakar/Martine Dupuy/Brigitte Fournier/Michel Sénéchal/François Le Roux/Marie Boyer/Hélène Perraguin/Georges Gautier/Yves Bisson/

Poulenc: Dialogues des Carmelites

4:23

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Похожие артисты

José Van Dam/Jean-Luc Viala/Catherine Dubosc/Orchestre de l'Opéra National de Lyon/Rita Gorr/Kent Nagano/Rachel Yakar/Martine Dupuy/Brigitte Fournier/Michel Sénéchal/François Le Roux/Marie Boyer/Hélène Perraguin/Georges Gautier/Yves Bisson/
Артист

José Van Dam/Jean-Luc Viala/Catherine Dubosc/Orchestre de l'Opéra National de Lyon/Rita Gorr/Kent Nagano/Rachel Yakar/Martine Dupuy/Brigitte Fournier/Michel Sénéchal/François Le Roux/Marie Boyer/Hélène Perraguin/Georges Gautier/Yves Bisson/

Orchestra La Scintilla
Артист

Orchestra La Scintilla

Emmanuelle Haim
Артист

Emmanuelle Haim

Ian Bostridge
Артист

Ian Bostridge

Natalie Dessay
Артист

Natalie Dessay

Houston Grand Opera Orchestra
Артист

Houston Grand Opera Orchestra

Les Musiciens Du Louvre Grenoble
Артист

Les Musiciens Du Louvre Grenoble

Rosemary Joshua
Артист

Rosemary Joshua

Jill Gomez
Артист

Jill Gomez

Jean-Francois Borras
Артист

Jean-Francois Borras

Adam Skeaping
Артист

Adam Skeaping

Ljiljan Molnar
Артист

Ljiljan Molnar

Anton Guadagno/Montserrat Caballé/Royal Philharmonic Orchestra/Elizabeth Bainbridge/Sir Thomas Allen
Артист

Anton Guadagno/Montserrat Caballé/Royal Philharmonic Orchestra/Elizabeth Bainbridge/Sir Thomas Allen