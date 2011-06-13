О нас

Dennis Brain

Трек  ·  2011

3 Pièces brèves: Allegro - Andante - Assez lent - Allegro scherzando

Исполнитель

Трек 3 Pièces brèves: Allegro - Andante - Assez lent - Allegro scherzando

1

Трек 3 Pièces brèves: Allegro - Andante - Assez lent - Allegro scherzando

3 Pièces brèves: Allegro - Andante - Assez lent - Allegro scherzando

20th Century Classics: Ibert

7:11

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Mozart: Horn Concertos Nos. 3, 4
Mozart: Horn Concertos Nos. 3, 42024 · Сингл · Herbert von Karajan
Релиз Mozart: Horn Concertos Nos. 1, 2
Mozart: Horn Concertos Nos. 1, 22024 · Сингл · Philharmonia Orchestra
Релиз R.Strauss & Hindemith : Horn Concertos etc/Dennis Brain
R.Strauss & Hindemith : Horn Concertos etc/Dennis Brain2023 · Альбом · Dennis Brain
Релиз Mozart & Beethoven: Works
Mozart & Beethoven: Works2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Beethoven Sonata for Horn and Piano Op.17
Beethoven Sonata for Horn and Piano Op.172022 · Сингл · Dennis Brain
Релиз Richard Strauss Horn Concertos No.1 and No.2
Richard Strauss Horn Concertos No.1 and No.22022 · Сингл · Dennis Brain
Релиз Mozart Divertimento in F Major for Two Horns and Strings K.522
Mozart Divertimento in F Major for Two Horns and Strings K.5222022 · Сингл · Dennis Brain
Релиз Paul Hindemith Horn Concerto
Paul Hindemith Horn Concerto2022 · Сингл · Dennis Brain
Релиз Benjamin Britten Serenade for Tenor, Horn and Strings Op.31
Benjamin Britten Serenade for Tenor, Horn and Strings Op.312022 · Сингл · Peter Pears
Релиз Mozart Complete Horn Concertos
Mozart Complete Horn Concertos2022 · Сингл · Dennis Brain
Релиз Strauss: Der Bürger als Edelmann, Intermezzo & Horn Concertos Nos. 1 & 2
Strauss: Der Bürger als Edelmann, Intermezzo & Horn Concertos Nos. 1 & 22022 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: The Four Horn Concertos
Wolfgang Amadeus Mozart: The Four Horn Concertos2021 · Сингл · Dennis Brain

Похожие артисты

Артист

Mozart Festival Orchestra
Артист

Mozart Festival Orchestra

Anne-Sophie Mutter
Артист

Anne-Sophie Mutter

Gautier Capuçon
Артист

Gautier Capuçon

Camille Thomas
Артист

Camille Thomas

Joze Ostranc
Артист

Joze Ostranc

Goldmund Quartet
Артист

Goldmund Quartet

Bomsori
Артист

Bomsori

NFM Wrocław Philharmonic
Артист

NFM Wrocław Philharmonic

Giancarlo Guerrero
Артист

Giancarlo Guerrero

L'Arte dell'Arco, Federico Guglielmo & Pier Luigi Fabretti
Артист

L'Arte dell'Arco, Federico Guglielmo & Pier Luigi Fabretti

Georg Philipp Telemann
Артист

Georg Philipp Telemann

Sir William Walton
Артист

Sir William Walton