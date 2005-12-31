О нас

Информация о правообладателе: This compilation 2005 by EMI Records Ltd

Другие релизы артиста

Релиз A Fugal Concerto, Op. 40, No. 2: II. Adagio
A Fugal Concerto, Op. 40, No. 2: II. Adagio2025 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Релиз St Paul’s Suite, Op. 29, No. 2: IV. Finale (The Dargason), Allegro
St Paul’s Suite, Op. 29, No. 2: IV. Finale (The Dargason), Allegro2025 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Релиз Bliss: Cello Concerto, F. 120
Bliss: Cello Concerto, F. 1202025 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Релиз Souvenir de Florence, Op. 70: III. Allegro moderato
Souvenir de Florence, Op. 70: III. Allegro moderato2025 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35: II. Canzonetta. Andante
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35: II. Canzonetta. Andante2025 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Tchaikovsky: The Nutcracker Suite, Op. 71a: III. Waltz of the Flowers (Arr. Campbell for Violin & Orchestra)
Tchaikovsky: The Nutcracker Suite, Op. 71a: III. Waltz of the Flowers (Arr. Campbell for Violin & Orchestra)2024 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Venezuela! Music from the Americas!
Venezuela! Music from the Americas!2024 · Альбом · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Релиз Kanaima
Kanaima2024 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Релиз Passione
Passione2024 · Альбом · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Релиз Agustín Lara: Granada
Agustín Lara: Granada2024 · Сингл · Agustín Lara
Релиз Ernesto Tagliaferri: Passione
Ernesto Tagliaferri: Passione2024 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Релиз Consuelo Velázquez: Bésame mucho
Consuelo Velázquez: Bésame mucho2024 · Сингл · Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

