Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 by EMI Records Ltd

Другие релизы артиста

Релиз Tujhse Pyaar Hua
Tujhse Pyaar Hua2022 · Сингл · Augustin Dumay
Релиз Schubert: Grand Duo, Op. 162, D. 574
Schubert: Grand Duo, Op. 162, D. 5742015 · Альбом · Jacques Rouvier
Релиз Brahms: Violin Sonatas
Brahms: Violin Sonatas2014 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Dvořák: Violin Concerto, Romance & Four Romantic Pieces
Dvořák: Violin Concerto, Romance & Four Romantic Pieces2011 · Альбом · Antonín Dvořák
Релиз Saint-Saëns: Violin Concerto No 3 etc.
Saint-Saëns: Violin Concerto No 3 etc.2004 · Альбом · Augustin Dumay
Релиз Beethoven: Complete Violin Sonatas
Beethoven: Complete Violin Sonatas2002 · Сингл · Augustin Dumay
Релиз Schumann: Piano Concerto Op.54; Piano Quintet, Op.44
Schumann: Piano Concerto Op.54; Piano Quintet, Op.442000 · Сингл · Renaud Capucon
Релиз Schubert: Piano Trios - Sonatensatz - Notturno & Grand Duo
Schubert: Piano Trios - Sonatensatz - Notturno & Grand Duo2000 · Альбом · Augustin Dumay
Релиз Mozart: Violin Concertos Nos.3-5
Mozart: Violin Concertos Nos.3-51998 · Альбом · Augustin Dumay
Релиз Mozart: Pianotrio in B Flat Major K.502; Pianotrio In G major, K. 496; Divertimento In B Flat Major, K. 254
Mozart: Pianotrio in B Flat Major K.502; Pianotrio In G major, K. 496; Divertimento In B Flat Major, K. 2541997 · Сингл · Augustin Dumay
Релиз Brahms: Piano Trio Nos.1 Op.8 & 2 Op.87
Brahms: Piano Trio Nos.1 Op.8 & 2 Op.871996 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Brahms: Piano Trio Nos.1 Op.8 & 2 Op.87
Brahms: Piano Trio Nos.1 Op.8 & 2 Op.871996 · Сингл · Augustin Dumay

Похожие артисты

Augustin Dumay
Артист

Augustin Dumay

Sächsische Staatskapelle Dresden
Артист

Sächsische Staatskapelle Dresden

Григорий Соколов
Артист

Григорий Соколов

Angela Yurchenko
Артист

Angela Yurchenko

Claudio Arrau
Артист

Claudio Arrau

Ingrid Fliter
Артист

Ingrid Fliter

Tbilisi Symphony Orchestra
Артист

Tbilisi Symphony Orchestra

Krystian Zimerman
Артист

Krystian Zimerman

Walter Weller
Артист

Walter Weller

Thomas Brandis
Артист

Thomas Brandis

Rafał Blechacz
Артист

Rafał Blechacz

Peter Schreier
Артист

Peter Schreier

Chamber Orchestra of Europe
Артист

Chamber Orchestra of Europe