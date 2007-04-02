Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 by EMI Records Ltd
Трек · 2007
Violin Sonata in A Major, FWV 8: III. Recitativo-Fantasia. Ben moderato
Другие релизы артиста
Tujhse Pyaar Hua2022 · Сингл · Augustin Dumay
Schubert: Grand Duo, Op. 162, D. 5742015 · Альбом · Jacques Rouvier
Brahms: Violin Sonatas2014 · Альбом · Johannes Brahms
Dvořák: Violin Concerto, Romance & Four Romantic Pieces2011 · Альбом · Antonín Dvořák
Saint-Saëns: Violin Concerto No 3 etc.2004 · Альбом · Augustin Dumay
Beethoven: Complete Violin Sonatas2002 · Сингл · Augustin Dumay
Schumann: Piano Concerto Op.54; Piano Quintet, Op.442000 · Сингл · Renaud Capucon
Schubert: Piano Trios - Sonatensatz - Notturno & Grand Duo2000 · Альбом · Augustin Dumay
Mozart: Violin Concertos Nos.3-51998 · Альбом · Augustin Dumay
Mozart: Pianotrio in B Flat Major K.502; Pianotrio In G major, K. 496; Divertimento In B Flat Major, K. 2541997 · Сингл · Augustin Dumay
Brahms: Piano Trio Nos.1 Op.8 & 2 Op.871996 · Альбом · Johannes Brahms
Brahms: Piano Trio Nos.1 Op.8 & 2 Op.871996 · Сингл · Augustin Dumay