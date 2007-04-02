Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 by EMI Records Ltd
Трек · 2007
Symphony in D Minor, FWV 48: I. Lento - Allegro non troppo
Другие релизы артиста
Stravinsky: The Firebird & The Rite of Spring2012 · Альбом · Tugan Sokhiev
Prokofiev: Pierre et le loup et autres pièces Russes2007 · Альбом · Valérie Lemercier
Debussy: 3 Nocturnes, Printemps & La Mer2002 · Альбом · Michel Plasson
Faure: Requiem & Orchestral Music2000 · Альбом · Orchestre Du Capitole De Toulouse
Massenet: Don Quichotte1993 · Альбом · Michel Plasson
Honegger: Prelude; Pastorale d'été. Poème symphonique; Horace victorieux1993 · Альбом · Orchestre Du Capitole De Toulouse
Carlos Gardel: 15 Tangos, Garello1992 · Альбом · Raul Garello
Berlioz: Orchestral Works1990 · Альбом · Orchestre Du Capitole De Toulouse