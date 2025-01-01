Трек · 1993
The Flame (Extended Remix) [2010 Remaster]
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
I could feel the breeze blowing change
Blowing through my doorway
Warm and restless just as you walked by
Inside of smoky halls
A circle drawn
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Metronotte2025 · Сингл · Arcadia
Sono nel Vento2025 · Сингл · Arcadia
Rinascimento2025 · Сингл · Arcadia
Io sono Arcadia2024 · Альбом · Arcadia
Et in Arcadia Ego2024 · Альбом · Arcadia
PIERCING SULLA PESCA2024 · Сингл · Arcadia
Chimere2024 · Сингл · Arcadia
Tributes2023 · Альбом · Arcadia
Epoque2023 · Сингл · Arcadia
Musa2022 · Сингл · Arcadia
Morpheus2022 · Сингл · Arcadia
CRIMINALE2022 · Сингл · Arcadia