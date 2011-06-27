О нас

Gary Moore

Gary Moore

Трек  ·  2011

Out In The Fields (2002 Remaster) (2002 Remastered Version)

Gary Moore

Gary Moore

Трек Out In The Fields (2002 Remaster) (2002 Remastered Version)

Out In The Fields (2002 Remaster) (2002 Remastered Version)

Out In The Fields (2002 Remaster) (2002 Remastered Version)

Gary Moore

Essential: Car Classics

4:16

Текст песни

It doesn't matter if you're wrong

Or if you're right

It makes no difference if you're black

Or if you're white

All men are equal

Информация о правообладателе: Parlophone Belgium

