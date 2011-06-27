Трек · 2011
Are You Ready (2002 Remastered Version)
Информация о правообладателе: Parlophone Belgium
Текст песни
Are you ready? You can trust me all the way
Are you ready? Well then let me hear you say
That you're ready and the world will know it's right yeah, that's right
Yes, you're ready and you know it's out of sight, ready now
Are you're ready, well then what you waitin' for?
