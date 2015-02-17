О нас

Wiz Khalifa

Wiz Khalifa

,

Iggy Azalea

Трек  ·  2015

Go Hard or Go Home

Контент 18+

1.2K лайков

Wiz Khalifa

Исполнитель

Wiz Khalifa

Трек Go Hard or Go Home

#

Название

Альбом

1

Трек Go Hard or Go Home

Go Hard or Go Home

Wiz Khalifa

,

Iggy Azalea

Go Hard or Go Home

3:52

Текст песни

I feel like the sky is fallin' down

Ain't nobody here to play around

Push it to the edge, I won't back down

'Cause it's time to go hard or go home

One way up, no way out

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Atlantic Records
