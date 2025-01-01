О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Etienne Daho

Трек  ·  1984

Week-end à Rome

Трек Week-end à Rome

Трек Week-end à Rome

Week-end à Rome

Week End À Rome

Текст песни

Week-end à Rome

Tous les deux sans personne

Florence, Milan, s'il y a le temps

Week-end rital

En bagnole de fortune

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)
