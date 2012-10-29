О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Liliane Berton

Liliane Berton

,

Michel Dens

,

Yvon Leenart

и 

ещё 1

Трек  ·  2012

Véronique - Acte II - Duetto De L'âne : De Ci, De Là (Hélène, Florestan)

Liliane Berton

Исполнитель

Liliane Berton

Трек Véronique - Acte II - Duetto De L'âne : De Ci, De Là (Hélène, Florestan)

#

Название

Альбом

1

Трек Véronique - Acte II - Duetto De L'âne : De Ci, De Là (Hélène, Florestan)

Véronique - Acte II - Duetto De L'âne : De Ci, De Là (Hélène, Florestan)

Liliane Berton

,

Michel Dens

,

Yvon Leenart

,

Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

50 Best Operetta

2:15

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd

Другие релизы артиста

Релиз Rediscovering French Operas, Vol. 10
Rediscovering French Operas, Vol. 102017 · Сингл · Henri Legay
Релиз Grandes pages de l'opéra français (Mono Version)
Grandes pages de l'opéra français (Mono Version)2016 · Альбом · Jean LaForge
Релиз Messager: Monsieur Beaucaire, extraits (Mono Version)
Messager: Monsieur Beaucaire, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Michel Dens
Релиз Les beaux airs de l'opérette française (Mono Version)
Les beaux airs de l'opérette française (Mono Version)2016 · Альбом · Isabelle Andréani
Релиз Rossini: Le barbier de Séville (Mono Version)
Rossini: Le barbier de Séville (Mono Version)2016 · Альбом · Liliane Berton
Релиз Lecocq: La fille de madame Angot, extraits - Planquette: Les cloches de Corneville, extraits (Mono Version)
Lecocq: La fille de madame Angot, extraits - Planquette: Les cloches de Corneville, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Liliane Berton
Релиз Rossini: Le barbier de Séville, extraits chantés en français (Mono Version)
Rossini: Le barbier de Séville, extraits chantés en français (Mono Version)2016 · Альбом · Michel Dens
Релиз Messager: Fortunio, extraits (Stereo Version)
Messager: Fortunio, extraits (Stereo Version)2016 · Альбом · Michel Dens
Релиз Messager: Véronique (Mono Version)
Messager: Véronique (Mono Version)2016 · Альбом · Liliane Berton
Релиз Messager: Fortunio, extraits (Mono Version)
Messager: Fortunio, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Liliane Berton
Релиз Messager: La basoche, extraits (Stereo Version)
Messager: La basoche, extraits (Stereo Version)2016 · Альбом · Liliane Berton
Релиз Massé: Les noces de Jeannette, extraits (Mono Version)
Massé: Les noces de Jeannette, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Liliane Berton

Похожие артисты

Liliane Berton
Артист

Liliane Berton

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож