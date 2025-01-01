Трек · 1991
His Song
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Rhino
Текст песни
... there she goes
Waiting for her love
There she goes
Waiting for her love
There she goes waiting for the big surprise
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Parliament Square2005 · Сингл · Stina Nordenstam
The World Is Saved2004 · Альбом · Stina Nordenstam
Get On With Your Life2004 · Сингл · Stina Nordenstam
This Is Stina Nordenstam2001 · Альбом · Stina Nordenstam
People Are Strange1998 · Альбом · Stina Nordenstam
Dynamite1996 · Сингл · Stina Nordenstam
Dynamite1996 · Альбом · Stina Nordenstam
Little Star1994 · Сингл · Stina Nordenstam
Something Nice1994 · Сингл · Stina Nordenstam
And She Closed Her Eyes1994 · Альбом · Stina Nordenstam
People Are Strange1992 · Альбом · Stina Nordenstam
Memories of a Color1991 · Альбом · Stina Nordenstam