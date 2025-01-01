О нас

Shurik'N

Shurik'N

Трек  ·  1998

Samuraï

28 лайков

Shurik'N

Исполнитель

Shurik'N

Трек Samuraï

#

Название

Альбом

1

Трек Samuraï

Samuraï

Shurik'N

Où je vis

3:51

Текст песни

Oh, qu'est-ce t'as à m'regarder

Qui, moi

Toujours vif, comme au premier jour de cours

Où tour à tour les mecs te matent, claque pas des genoux

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 1998 Capitol Music une division de Parlophone Music France
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Je suis Marseille
Je suis Marseille2020 · Сингл · Jul
Релиз Adamant-ium
Adamant-ium2020 · Альбом · Shurik'N
Релиз OPERAP
OPERAP2018 · Сингл · Youssef Swatt's
Релиз Ça défile
Ça défile2016 · Сингл · Shurik'N
Релиз Comme à chaque fois
Comme à chaque fois2016 · Сингл · Shurik'N
Релиз Un de ces morceaux
Un de ces morceaux2016 · Сингл · Shurik'N
Релиз Tous m'appellent Shu
Tous m'appellent Shu2012 · Альбом · Shurik'N
Релиз Poids plume
Poids plume2012 · Альбом · Youssoupha
Релиз Au cœur de la crise
Au cœur de la crise2011 · Альбом · Al Iman Staff
Релиз Où je vis
Où je vis1998 · Альбом · Shurik'N
Релиз Où je vis
Où je vis1998 · Альбом · Shurik'N

Похожие артисты

Shurik'N
Артист

Shurik'N

April Stevens
Артист

April Stevens

Wang Chung
Артист

Wang Chung

Laroche Valmont
Артист

Laroche Valmont

Buggles
Артист

Buggles

Men Without Hats
Артист

Men Without Hats

ABC
Артист

ABC

The Pointer Sisters
Артист

The Pointer Sisters

Robert Palmer
Артист

Robert Palmer

South Central Cartel
Артист

South Central Cartel

Taylor Dayne
Артист

Taylor Dayne

Cody ChesnuTT
Артист

Cody ChesnuTT

Aaron Hall
Артист

Aaron Hall