Трек · 1998
Les Miens
4 лайка
Информация о правообладателе: ℗ 1998 Capitol Music une division de Parlophone Music France
Текст песни
Q'un seul tienne et tous les autres suivront
Tu te rends compte, on l'a fait
Plantés au métro toute la journée
Aujourd'hui on est artistes reconnus, renommés
Pourtant, je me revois dire à mes parents
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
