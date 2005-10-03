Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 2005 Parlophone Records Limited
Трек · 2005
Iberia, Cuaderno II: No. 6, Triana
Другие релизы артиста
Années de pèlerinage2023 · Сингл · Aldo Ciccolini
Gymnopedie No. 12023 · Сингл · Erik Satie
Aldo Ciccolini: Archives du Festival de Nohant2022 · Сингл · Jérémie Moreau
Satie: Piano Works, Vol. 22021 · Альбом · Erik Satie
Best Collection Eric Satie - Music for Piano2020 · Альбом · Aldo Ciccolini
Debussy: Préludes2019 · Альбом · Aldo Ciccolini
Debussy: Children's Corner, La boîte à joujoux & 6 Épigraphes antiques2019 · Альбом · Aldo Ciccolini
Debussy: Complete Piano Works, Fantaisie for Piano and Orchestra & Songs2019 · Альбом · Aldo Ciccolini
Chopin: Nocturnes, Book 1 & 2 - Grieg: Complete Lyric Pieces - Debussy: Preludes, Book 1 - Schumann: Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 - Waldszenen, Op. 82 - Scarlatti - Schubert - Liszt2018 · Альбом · Aldo Ciccolini
13 sonate per pianoforte2018 · Альбом · Aldo Ciccolini
Gentle Classical: Relax & Chill Out Music2016 · Альбом · Paul Tortelier
The Janacek Album2015 · Альбом · Aldo Ciccolini