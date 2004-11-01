О нас

Maxim Vengerov

Maxim Vengerov

,

Ian Brown

Трек  ·  2004

14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (Arr. Press for Violin and Piano)

Maxim Vengerov

Исполнитель

Maxim Vengerov

Трек 14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (Arr. Press for Violin and Piano)

#

Название

Альбом

1

Трек 14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (Arr. Press for Violin and Piano)

14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (Arr. Press for Violin and Piano)

Maxim Vengerov

,

Ian Brown

Encores

6:53

Информация о правообладателе: ℗ 2004 The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd.

