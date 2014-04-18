О нас

Luluc

Luluc

Трек  ·  2014

Without a Face

2 лайка

Luluc

Исполнитель

Luluc

Трек Without a Face

#

Название

Альбом

1

Трек Without a Face

Without a Face

Luluc

Without a Face - Single

3:44

Текст песни

And a picture play around

Look at those, we're upside down

Dazzling colors fill the page

Who could guess you are your age?

All the rooms that out of place

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Sub Pop Records

