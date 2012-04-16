Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.
Academy of Ancient Music
/Stephen Cleobury/David Blackadder/Choir of King's College, Cambridge/Philip Bainbridge/Susan Addison/Stephen Saunders, Academy of Ancient Music
Трек · 2012
March and Canzona for Queen Mary's Funeral, Z. 860: March
Haydn: Requiem in C Minor, MH 155 "Pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo": VIII. Cum sanctis tuis2025 · Сингл · Academy of Ancient Music
How Are The Mighty Fallen: Choral Music by Giovanni Bononcini2024 · Альбом · Academy of Ancient Music
Laudate Pueri: VII. Gloria Patri2024 · Сингл · Academy of Ancient Music
Geminiani Six Concerti2023 · Альбом · Jaap Schroder
Bach: Harpsichord Concertos Nos. 1-7; Triple Concerto2023 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Eccles: Semele2021 · Альбом · John Eccles
Dussek: Messe solomnelle in G Major, C. 2562020 · Альбом · Jan Ladislav Dussek
Valls: Missa Regalis2020 · Альбом · Choir of Keble College
Bach: St. Matthew Passion2020 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Bach: St. Matthew Passion, BWV 244,Pt. 1, No. 27, So ist mein Jesus nun gefangen2020 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Handel: Brockes-Passion, HWV 482019 · Альбом · Richard Egarr
Baroque Journey2019 · Альбом · Lucie Horsch