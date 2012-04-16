О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Academy of Ancient Music

Academy of Ancient Music

/Stephen Cleobury/David Blackadder/Choir of King's College, Cambridge/Philip Bainbridge/Susan Addison/Stephen Saunders, Academy of Ancient Music

Трек  ·  2012

March and Canzona for Queen Mary's Funeral, Z. 860: March

1 лайк

Academy of Ancient Music

Исполнитель

Academy of Ancient Music

Трек March and Canzona for Queen Mary's Funeral, Z. 860: March

#

Название

Альбом

1

Трек March and Canzona for Queen Mary's Funeral, Z. 860: March

March and Canzona for Queen Mary's Funeral, Z. 860: March

Academy of Ancient Music

Glorious Majesty

1:49

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Haydn: Requiem in C Minor, MH 155 "Pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo": VIII. Cum sanctis tuis
Haydn: Requiem in C Minor, MH 155 "Pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo": VIII. Cum sanctis tuis2025 · Сингл · Academy of Ancient Music
Релиз How Are The Mighty Fallen: Choral Music by Giovanni Bononcini
How Are The Mighty Fallen: Choral Music by Giovanni Bononcini2024 · Альбом · Academy of Ancient Music
Релиз Laudate Pueri: VII. Gloria Patri
Laudate Pueri: VII. Gloria Patri2024 · Сингл · Academy of Ancient Music
Релиз Geminiani Six Concerti
Geminiani Six Concerti2023 · Альбом · Jaap Schroder
Релиз Bach: Harpsichord Concertos Nos. 1-7; Triple Concerto
Bach: Harpsichord Concertos Nos. 1-7; Triple Concerto2023 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Eccles: Semele
Eccles: Semele2021 · Альбом · John Eccles
Релиз Dussek: Messe solomnelle in G Major, C. 256
Dussek: Messe solomnelle in G Major, C. 2562020 · Альбом · Jan Ladislav Dussek
Релиз Valls: Missa Regalis
Valls: Missa Regalis2020 · Альбом · Choir of Keble College
Релиз Bach: St. Matthew Passion
Bach: St. Matthew Passion2020 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Bach: St. Matthew Passion, BWV 244,Pt. 1, No. 27, So ist mein Jesus nun gefangen
Bach: St. Matthew Passion, BWV 244,Pt. 1, No. 27, So ist mein Jesus nun gefangen2020 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Релиз Handel: Brockes-Passion, HWV 48
Handel: Brockes-Passion, HWV 482019 · Альбом · Richard Egarr
Релиз Baroque Journey
Baroque Journey2019 · Альбом · Lucie Horsch

Похожие артисты

Academy of Ancient Music
Артист

Academy of Ancient Music

Christopher Hogwood
Артист

Christopher Hogwood

Trevor Pinnock
Артист

Trevor Pinnock

The English Concert
Артист

The English Concert

Aram Khachaturian
Артист

Aram Khachaturian

Karl Bohm
Артист

Karl Bohm

Maarten Jansen
Артист

Maarten Jansen

Jan jansen
Артист

Jan jansen

Julian Rachlin
Артист

Julian Rachlin

Henk Rubingh
Артист

Henk Rubingh

Liz Kenny
Артист

Liz Kenny

Stacey Watton
Артист

Stacey Watton

Ensemble Matheus
Артист

Ensemble Matheus