Gerard Lesne

Gerard Lesne

Трек  ·  2001

Sedecia, re di Gerusalemme, Part 1: "L'empia sorte" (Sedecia)

Gerard Lesne

Исполнитель

Gerard Lesne

Трек Sedecia, re di Gerusalemme, Part 1: "L'empia sorte" (Sedecia)

#

Название

Альбом

1

Трек Sedecia, re di Gerusalemme, Part 1: "L'empia sorte" (Sedecia)

Sedecia, re di Gerusalemme, Part 1: "L'empia sorte" (Sedecia)

Gerard Lesne

Alessandro Scarlatti - Sedecia, re di Gerusalemme

3:13

Информация о правообладателе: Warner Classics
Другие релизы артиста

Релиз Dowland: Ayres
Dowland: Ayres2014 · Альбом · Ensemble Orlando Gibbons
Релиз Les Contre-Ténors
Les Contre-Ténors2013 · Альбом · Iestyn Davis
Релиз Charpentier: Trois Histoires Sacrées
Charpentier: Trois Histoires Sacrées2009 · Альбом · Gerard Lesne
Релиз Charpentier Leçons De Ténèbres
Charpentier Leçons De Ténèbres2008 · Альбом · Gerard Lesne
Релиз Dowland: Ayres
Dowland: Ayres2008 · Альбом · Ensemble Orlando Gibbons
Релиз Human?
Human?2005 · Альбом · Gerard Lesne
Релиз Vivaldi/Galuppi: Motets
Vivaldi/Galuppi: Motets2004 · Альбом · Gerard Lesne
Релиз Purcell: O Solitude
Purcell: O Solitude2003 · Альбом · Gerard Lesne
Релиз Vivaldi - Vestro Principi divino, RV 633
Vivaldi - Vestro Principi divino, RV 6332002 · Сингл · Gerard Lesne
Релиз Vivaldi - Nisi Dominus, RV 608
Vivaldi - Nisi Dominus, RV 6082002 · Сингл · Gerard Lesne
Релиз Vivaldi - Filiae maestae Jerusalem, RV 638
Vivaldi - Filiae maestae Jerusalem, RV 6382002 · Сингл · Gerard Lesne
Релиз Vivaldi - Stabat Mater, RV 621
Vivaldi - Stabat Mater, RV 6212002 · Сингл · Gerard Lesne

Похожие артисты

Gerard Lesne
Артист

Gerard Lesne

Дмитрий Хворостовский
Артист

Дмитрий Хворостовский

Константин Орбелян
Артист

Константин Орбелян

Государственный Академический Камерный Оркестр России
Артист

Государственный Академический Камерный Оркестр России

BBC Philharmonic
Артист

BBC Philharmonic

Оркестр Большого театра СССР
Артист

Оркестр Большого театра СССР

Magdalena Kozena
Артист

Magdalena Kozena

Jean-Claude Malgoire
Артист

Jean-Claude Malgoire

La Grande Écurie Et La Chambre Du Roy
Артист

La Grande Écurie Et La Chambre Du Roy

Артур Эйзен
Артист

Артур Эйзен

Franco Corelli
Артист

Franco Corelli

Mario del Monaco
Артист

Mario del Monaco

Nikolay Kopylov
Артист

Nikolay Kopylov