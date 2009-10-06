Трек · 2009
Autobahn (2009 Remaster)
174 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn
Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn
Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn
Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Tone Float Beat-Club 19712021 · Альбом · Kraftwerk
Heimcomputer (2021 Single Edit)2021 · Сингл · Kraftwerk
Remixes2020 · Альбом · Kraftwerk
Autobahn (Single Edit)2019 · Сингл · Kraftwerk
Tour de France Etape 2 (3-D) [Edit]2017 · Сингл · Kraftwerk
3-D Der Katalog (German Version)2017 · Альбом · Kraftwerk
3-D The Catalogue2017 · Альбом · Kraftwerk
3-D The Catalogue2017 · Альбом · Kraftwerk
3-D The Catalogue2017 · Сингл · Kraftwerk
The Robots (3-D)2017 · Сингл · Kraftwerk
Die Mensch-Maschine (2009 Remaster) [German Version]2009 · Альбом · Kraftwerk
Trans-Europa Express (2009 Remaster) [German Version]2009 · Альбом · Kraftwerk