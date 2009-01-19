О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: ℗ As shown. The copyright in these sound recordings is owned by EMI Records Ltd. & Virgin Classics. This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Georg Friedrich Händel: Rodelinda
Georg Friedrich Händel: Rodelinda2023 · Сингл · Patricia Kern
Релиз Vaughan Williams: Hodie (This Day): A Christmas Cantata For Soprano, Tenor, And Baritone Soloists, With Chorus, Boys' Voices, Organ And Orchestra
Vaughan Williams: Hodie (This Day): A Christmas Cantata For Soprano, Tenor, And Baritone Soloists, With Chorus, Boys' Voices, Organ And Orchestra2022 · Сингл · Sir David Willcocks
Релиз Mahler: Das Lied von der Erde (Live)
Mahler: Das Lied von der Erde (Live)2021 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Honey One More Time
Honey One More Time2021 · Сингл · Dame Janet Baker
Релиз J.S. Bach: Six Cantatas
J.S. Bach: Six Cantatas2019 · Сингл · Raymond Koster
Релиз Holst: Savitri, Op. 25 & Choral Hymns [From the Rig Verda [3rd Group], Op. 26, No. 3
Holst: Savitri, Op. 25 & Choral Hymns [From the Rig Verda [3rd Group], Op. 26, No. 32015 · Альбом · Osian Ellis
Релиз Purcell: Dido and Aeneas (Stereo Version)
Purcell: Dido and Aeneas (Stereo Version)2015 · Альбом · Dame Janet Baker
Релиз The Voice of Janet Baker
The Voice of Janet Baker2015 · Альбом · Dame Janet Baker
Релиз Gluck: Alceste, Wq. 44 (Sung in French) [Live Recordings 1981]
Gluck: Alceste, Wq. 44 (Sung in French) [Live Recordings 1981]2014 · Альбом · Dame Janet Baker
Релиз Female Opera Queens
Female Opera Queens2014 · Альбом · Dame Janet Baker
Релиз Kathleen Ferrier & Janet Baker Sing British Songs (Recorded 1949-1962)
Kathleen Ferrier & Janet Baker Sing British Songs (Recorded 1949-1962)2013 · Альбом · Kathleen Ferrier
Релиз Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream & Symphony No. 4, Op. 90
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream & Symphony No. 4, Op. 902013 · Альбом · Otto Klemperer

Похожие артисты

Dame Janet Baker
Артист

Dame Janet Baker

George Szell
Артист

George Szell

Radu Lupu
Артист

Radu Lupu

Orchestre Symphonique de Montréal
Артист

Orchestre Symphonique de Montréal

Ottavio Dantone
Артист

Ottavio Dantone

Квартет имени Бородина
Артист

Квартет имени Бородина

Pforzheim Motet Choir, Bach Orchestra Pforzheim & Rolf Schweizer
Артист

Pforzheim Motet Choir, Bach Orchestra Pforzheim & Rolf Schweizer

Accademia Bizantina
Артист

Accademia Bizantina

Emmanuel Pahud
Артист

Emmanuel Pahud

Giancarlo Guerrero
Артист

Giancarlo Guerrero

NFM Wrocław Philharmonic
Артист

NFM Wrocław Philharmonic

Hilliard Ensemble/London Baroque/Knabenchor Hannover/Paul Hillier
Артист

Hilliard Ensemble/London Baroque/Knabenchor Hannover/Paul Hillier

Artemis Quartet
Артист

Artemis Quartet