Mariss Jansons

Трек  ·  2007

Symphony No. 8 in G Major, Op. 88, B. 163: I. Allegro con brio

Mariss Jansons

Исполнитель

#

Название

Альбом

1

Symphony No. 8 in G Major, Op. 88, B. 163: I. Allegro con brio

Mariss Jansons

Dvorák: Symphonies 5 & 7-9

9:37

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Beethoven: Egmont-Overture
Beethoven: Egmont-Overture2024 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune
Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune2024 · Сингл · Claude Debussy
Релиз Ravel: La Valse
Ravel: La Valse2024 · Сингл · Mariss Jansons
Релиз Coriolan Overture, Op. 62 (Live)
Coriolan Overture, Op. 62 (Live)2024 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Pärt, Poulenc & Stravinsky: Works for Choir & Orchestra (Live)
Pärt, Poulenc & Stravinsky: Works for Choir & Orchestra (Live)2022 · Альбом · Mariss Jansons
Релиз Schostakowitsch: Doppeltes Spiel -playing a double game (CD 1 - 3 in German)
Schostakowitsch: Doppeltes Spiel -playing a double game (CD 1 - 3 in German)2022 · Альбом · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Релиз Mozart: Requiem in D Minor, K. 626 "Missa pro defunctis" (Completed by F.X. Süßmayr) [Live]
Mozart: Requiem in D Minor, K. 626 "Missa pro defunctis" (Completed by F.X. Süßmayr) [Live]2021 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Bruckner: Mass No. 3 in F Minor, WAB 28 (Nowak Edition) [Live]
Bruckner: Mass No. 3 in F Minor, WAB 28 (Nowak Edition) [Live]2021 · Альбом · Mariss Jansons
Релиз Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C Minor “Organ” - Poulenc: Organ Concerto in G Minor (Live)
Saint-Saëns: Symphony No. 3 in C Minor “Organ” - Poulenc: Organ Concerto in G Minor (Live)2020 · Альбом · Mariss Jansons
Релиз Rodion Shchedrin: Carmen Suite – Respighi: Pini di Roma (Live)
Rodion Shchedrin: Carmen Suite – Respighi: Pini di Roma (Live)2020 · Альбом · Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Релиз Mahler Symphony No. 3
Mahler Symphony No. 32019 · Альбом · Oslo Philharmonic Orchestra
Релиз Blue Hour – Weber, Brahms, Mendelssohn
Blue Hour – Weber, Brahms, Mendelssohn2019 · Сингл · Yuja\ Wang

