Oslo Philharmonic Orchestra

Oslo Philharmonic Orchestra

,

Mariss Jansons

Трек  ·  2007

Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, B. 178 "From the New World": III. Molto vivace

2 лайка

Oslo Philharmonic Orchestra

Исполнитель

Oslo Philharmonic Orchestra

Трек Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, B. 178 "From the New World": III. Molto vivace

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, B. 178 "From the New World": III. Molto vivace

Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, B. 178 "From the New World": III. Molto vivace

Oslo Philharmonic Orchestra

,

Mariss Jansons

Dvorák: Symphonies 5 & 7-9

7:41

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 EMI Records Ltd.
