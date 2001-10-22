Трек · 2001
You Can't Say Crap On The Radio
Oh flip, oh gosh, oh golly gee
We really shocked the local rock disc jock
Oh crumbs, oh boy, oh sugar me
The poor bloke nearly went right off his block
We only told him what we did and didn't like
