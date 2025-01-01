Трек · 1996
L'Orange
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
Tu as volé, as volé, as volé, as volé, as volé, as volé l'orange
Tu as volé, as volé, as volé l'orange du marchand
Non
Tu as volé, as volé, as volé, as volé, as volé, as volé l'orange
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Stars de la Chanson Française2023 · Альбом · Jacques Brel
Greatest Songs2022 · Альбом · Gilbert Bécaud
Les marchés de provence2022 · Альбом · Gilbert Bécaud
Croquemitoufle2022 · Альбом · Gilbert Bécaud
Pilou... Pilou... Hé2022 · Альбом · Gilbert Bécaud
Je reviens te chercher2021 · Альбом · Gilbert Bécaud
My Emotions2021 · Сингл · Emily Bécaud
Nightlife Costume2021 · Альбом · Gilbert Bécaud
Ah ! Si j'avais des sous2021 · Альбом · Gilbert Bécaud
Yacht Club2021 · Альбом · Gilbert Bécaud
La folle complainte (Live Europe 1, 1984)2021 · Сингл · Gilbert Bécaud
Cherry2021 · Альбом · Gilbert Bécaud