Трек · 1998
Sexe, pouvoir & biftons
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Moi je sais c'que je veux
Tu sais c'est quoi mon but?
Être un putain d'bourgeois
Gagner du blé à rien glander
Je n'veux surtout pas retourner où j'étais
