Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Трек · 2011
Au pont de Charenton
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Germaine Montero - Vintage Sounds2022 · Альбом · Germaine Montero
Germaine Montero - Vintage Sounds2022 · Альбом · Germaine Montero
Germaine montero - souvenir2021 · Альбом · Germaine Montero
All the best2021 · Альбом · Germaine Montero
All The Best2021 · Альбом · Germaine Montero
Germaine Montero Sings - The Masterpieces, Vol. 32021 · Альбом · Germaine Montero
Germaine Montero Sings - The Masterpieces, Vol. 42021 · Альбом · Germaine Montero
Germaine Montero Sings - The Masterpieces, Vol. 22021 · Альбом · Germaine Montero
Germaine Montero Sings - The Masterpieces Vol.12021 · Альбом · Germaine Montero
Paris Canaille2018 · Альбом · Germaine Montero
Germaine Montero chante, Vol. 1 (1954 - 1962)2017 · Альбом · Germaine Montero
Germaine Montero chante, Vol. 2 (1954 - 1962)2017 · Альбом · Germaine Montero