Monique Morelli

Трек  ·  2011

Fleur de berge

Трек Fleur de berge

1

Трек Fleur de berge

Fleur de berge

Monique Morelli

Quais de Seine

3:06

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз Chansons d'auteurs, Vol. 6 (1957 - 1962)
Chansons d'auteurs, Vol. 6 (1957 - 1962)2017 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Monique Morelli chante Fréhel (Mono Version)
Monique Morelli chante Fréhel (Mono Version)2014 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Souvenirs de casernes (Mono Version)
Souvenirs de casernes (Mono Version)2014 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Chansons de Carco (Mono version)
Chansons de Carco (Mono version)2014 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Fleur de berge (Mono Version)
Fleur de berge (Mono Version)2014 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Chansons d'Aragon (Mono Version)
Chansons d'Aragon (Mono Version)2014 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Hommage à Frehel (Mono Version)
Hommage à Frehel (Mono Version)2014 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Chansons pour accordéon (Mono version)
Chansons pour accordéon (Mono version)2014 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Chansons poétiques et réalistes
Chansons poétiques et réalistes2011 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Poètes & chansons : Pierre Seghers
Poètes & chansons : Pierre Seghers2006 · Альбом · Catherine Sauvage
Релиз Fleur de berge
Fleur de berge1997 · Альбом · Monique Morelli
Релиз Poètes & chansons : Pierre Mac Orlan
Poètes & chansons : Pierre Mac Orlan1997 · Альбом · Monique Morelli

Похожие артисты

Monique Morelli
Артист

Monique Morelli

Инструментальный ансамбль
Артист

Инструментальный ансамбль

Александр Хочинский
Артист

Александр Хочинский

Оркестр Ленинградского театра миниатюр
Артист

Оркестр Ленинградского театра миниатюр

Léo Ferré
Артист

Léo Ferré

Susana Rinaldi
Артист

Susana Rinaldi

Gilbert Becaud
Артист

Gilbert Becaud

Jean Leccia et son orchestre
Артист

Jean Leccia et son orchestre

Mario Bua et son orchestre
Артист

Mario Bua et son orchestre

Orchestra del festival di San Remo
Артист

Orchestra del festival di San Remo

Reece Shearsmith
Артист

Reece Shearsmith

Marcel Mouloudji
Артист

Marcel Mouloudji

Jimmie MacGregor
Артист

Jimmie MacGregor