Fréhel

Fréhel

Трек  ·  2011

La Java bleue

Fréhel

Исполнитель

Fréhel

Трек La Java bleue

#

Название

Альбом

1

Трек La Java bleue

La Java bleue

Fréhel

Quais de Seine

2:45

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз Fréhel - Vintage Sounds
Fréhel - Vintage Sounds2022 · Альбом · Fréhel
Релиз La java bleue (Remastered 2020)
La java bleue (Remastered 2020)2021 · Сингл · Fréhel
Релиз Fréhel - "L'inoubliable inoubliée qui donne la chair de poule de la vraie vérité
Fréhel - "L'inoubliable inoubliée qui donne la chair de poule de la vraie vérité2020 · Альбом · Fréhel
Релиз Best Collection Fréhel, Vol. 1
Best Collection Fréhel, Vol. 12020 · Альбом · Fréhel
Релиз Best Collection Fréhel, Vol. 2
Best Collection Fréhel, Vol. 22020 · Альбом · Fréhel
Релиз La chanson d'autrefois
La chanson d'autrefois2019 · Альбом · Fréhel
Релиз L'inoubliable inoubliée
L'inoubliable inoubliée2018 · Альбом · Fréhel
Релиз The Best of Fréhel Medley: Tel Qu'il Est / Sous Les Ponts / Sans Lendemain / Ou Sont Tous Mes Amants / Ohe'! Les Copains / Les Filles Qui La Nuit / La Valse À Tout Le Monde / La Peur...le Chat Qui Miaule / La Jave Bleu / La Der Des Der / L'amour Des Homme
The Best of Fréhel Medley: Tel Qu'il Est / Sous Les Ponts / Sans Lendemain / Ou Sont Tous Mes Amants / Ohe'! Les Copains / Les Filles Qui La Nuit / La Valse À Tout Le Monde / La Peur...le Chat Qui Miaule / La Jave Bleu / La Der Des Der / L'amour Des Homme2017 · Сингл · Fréhel
Релиз Fréhel Medley: La java bleue / Tel qu'il est / La coco / Sans lendemain / Où sont tous mes amants? / L'amour des hommes / Les filles qui la nuit / Et v'la pourquoi / La valse à tout le monde / Je n'attends plus rien / Ohé ! Les copains ! / Comme un moinea
Fréhel Medley: La java bleue / Tel qu'il est / La coco / Sans lendemain / Où sont tous mes amants? / L'amour des hommes / Les filles qui la nuit / Et v'la pourquoi / La valse à tout le monde / Je n'attends plus rien / Ohé ! Les copains ! / Comme un moinea2017 · Сингл · Fréhel
Релиз Fréhel - Grands Succès
Fréhel - Grands Succès2017 · Альбом · Fréhel
Релиз Pop Elite: Best Of Frehel
Pop Elite: Best Of Frehel2015 · Альбом · Fréhel
Релиз Pop Elite: Best Of Frehel
Pop Elite: Best Of Frehel2015 · Альбом · Fréhel

