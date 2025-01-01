Трек · 1995
A Twist of Fate (Based on Serenade by Schubert) [1995 Remaster]
2 лайка
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Life is a book, Each day is a page
Each word, a moment in time
And as you read, the story unfolds,
It's there to see in your mind.
In my book of memories, are words I don't understand'
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Merry Christmas and A Happy New Year from Andy Williams, Vol. 22023 · Сингл · Andy Williams
Merry Christmas and A Happy New Year from Andy Williams, Vol. 12023 · Сингл · Andy Williams
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Andy Williams, Vol. 22023 · Сингл · Andy Williams
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Andy Williams, Vol. 12023 · Сингл · Andy Williams
Music around the World by Andy Williams, Vol. 22023 · Сингл · Andy Williams
Music around the World by Andy Williams, Vol. 12023 · Сингл · Andy Williams
Summer Love2023 · Альбом · Andy Williams
Under Paris Skies2023 · Альбом · Andy Williams
Hello Young Lovers2023 · Альбом · Andy Williams
Lonely Love2023 · Альбом · Andy Williams
Summer of Love with Andy Williams, Vol. 12022 · Альбом · Andy Williams
Summer of Love with Andy Williams, Vol. 22022 · Сингл · Andy Williams