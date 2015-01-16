О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Athlete

Athlete

Трек  ·  2015

Wires (Radio Edit)

4 лайка

Athlete

Исполнитель

Athlete

Трек Wires (Radio Edit)

#

Название

Альбом

1

Трек Wires (Radio Edit)

Wires (Radio Edit)

Athlete

Love Songs - The Collection

4:05

Текст песни

You got wires, going in

You got wires, coming out of your skin

You got tears, making tracks

I got tears, that are scared of the facts

Running, down corridors through, automatic doors

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Rhino UK a division of Warner Music UK Ltd.
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Disfrutar
Disfrutar2025 · Сингл · Athlete
Релиз Vamos
Vamos2025 · Сингл · Athlete
Релиз Talk to Me
Talk to Me2025 · Сингл · Athlete
Релиз Trakata
Trakata2025 · Сингл · Athlete
Релиз Choco
Choco2025 · Сингл · Athlete
Релиз Surprise
Surprise2024 · Альбом · Athlete
Релиз Homecoming
Homecoming2024 · Альбом · Athlete
Релиз Live out Loud
Live out Loud2024 · Сингл · Athlete
Релиз Dog Walk
Dog Walk2024 · Сингл · Athlete
Релиз Vehicles & Animals (Live)
Vehicles & Animals (Live)2023 · Альбом · Athlete
Релиз Live At Union Chapel
Live At Union Chapel2012 · Альбом · Athlete
Релиз Black Swan
Black Swan2009 · Альбом · Athlete

Похожие артисты

Athlete
Артист

Athlete

Reamonn
Артист

Reamonn

Snow Patrol
Артист

Snow Patrol

Hanson
Артист

Hanson

Starsailor
Артист

Starsailor

Lissie
Артист

Lissie

The Wallflowers
Артист

The Wallflowers

Karen Elson
Артист

Karen Elson

James
Артист

James

Andreas Johnson
Артист

Andreas Johnson

Youth Group
Артист

Youth Group

Oren Lavie
Артист

Oren Lavie

Pete Yorn
Артист

Pete Yorn